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أسعار ومواصفات جيلي GX3 PRO موديل 2025 بمصر

01:26 م السبت 02 نوفمبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    جيلي GX3 Pro
  • عرض 7 صورة
    جيلي GX3 Pro
  • عرض 7 صورة
    جيلي GX3 Pro
  • عرض 7 صورة
    جيلي GX3 Pro
  • عرض 7 صورة
    جيلي GX3 Pro
  • عرض 7 صورة
    جيلي GX3 Pro
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كتب - محمد جمال:

يقدم الوكيل المحلي لعلامة جيلي بالسوق المصري السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025 الكروس أوفر، بفئة واحدة من التجهيزات وبأقل من مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة واحده سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التثرير التالي المواصفات التفصيلية لجيلي GX3 PRO بالسوق المصري:

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

يبلغ طول جيلي GX3 برو 4.005 مم، وعرضها 1.760 مم، وارتفاعها 1.575 مم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.480 مم، وتقف على عجلات رياضية 16 بوصة.

مقصورة السيارة مزودة بشاشة ترفيه قياس 8 بوصات، تعمل باللمس بالإضافة إلى شاشة معلومات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، وأدوات التحكم بضغطة زر لتكييف الهواء.

بينما تشمل وسائل الأمان وسائد هوائية مزدوجة SRS ، ونظام ABS مع EBD، ومراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة استشعار ركن السيارات الخلفية، نظام التحكم في الثبات، نظام المساعدة على تحرك السيارة بالمرتفعات.

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