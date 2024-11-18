أصغر سيارة "زيرو" في مصر.. كم سعرها؟

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة رينو عملاق صناعة السيارات الفرنسية بالعالم، سياراتها الكهربائية "تويزي" والتي تعد أَصغر سيارة حجما بالسوق المصري على الإطلاق.

تتميز تويزي بحجمها الصغير للغاية الذي يسمح لها بسهولة حركتها داخل المدن وخاصة في الأمكان المزدحمة، فضلا عن أنها تحد من الابعاثات الكربونية الضارة وتحافظ على البيئة، إلى جانب قلة أعطالها مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.

السيارة مزودة بمحرك كهربائي بقوة 17 حصان وعزم دوران 57 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك أحادي السرعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 80 كم/س، وتستطيع أن تقطع مسافة 100 كيلو مترًا قبل الحاجة لإعادة الشحن، والتي تستغرق زمن 3 ساعات ونصف.

تأتي سيارة رينو الكهربائية الصغيرة بأبعاد طول 2.3 متر فقط، وعرض 1.19 متر، وارتفاع 1.46 متر ويبلغ وزنها نحو 450 كجم.

تتميز تويزي بتصميم خارجي يتكون من 3 ألوان، ويأتي الجزء السفلي بلون أسود ثابت، بينما يمكن اختيار الجزء العلوي من بين 6 تشكيلات هم: لون أساسي برتقالي مع جوانب بيضاء، لون أساسي برتقالي مع جوانب برتقالية، لون أساسي أسود مع جوانب برتقالية، لون أساسي أسود مع جوانب زرقاء، لون أساسي أزرق مع جوانب سوداء، لون أساسي أبيض مع جوانب زرقاء.

زودت Twizy الكهربائية بإضاءة نهارية، وعجلات مقاس 13 بوصة، فرامل ديسك في الأمام والخلف، وسعة الشنطة 31 لتر، واحتوت مقصورتها الصغيرة على عداد للبطارية، شاشة لعرض السرعة، بلوتوث مع سماعات، مخارج كهرباء، فيما تتسع لجلوس السائق في المقدمة مع مقعد آخر في الخلف.

حصلت Twizy على باقة من تجهيزات الأمان والسلامة وفى مقدمتها؛ وسادة هواء للسائق، حزام أمان أمامي "رباعي النقاط"، حزام أمان خلفي "ثلاثي النقاط"، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة.

وتأتي السيارة الكهربائية Twizy محلياً بضمان سنتين أو 50 ألف كم أيهما أقرب، والبطارية مع ضمان 3 سنوات أو 50 ألف كم أيهما أقرب.

كان آخر تسعير معلن لـ"رينو تويزي" التي تصنف كأصغر سيارة في مصر لدى أحد كبار الموزعين بمصر 800 ألف جنيه.

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