أكبر مصنع إطارات بالشرق الأوسط.. السعودية تسعى للتوطين محليًا

الرياض - (د ب أ):

وقع رئيس شركة السهم الأسود لصناعة الإطارات السعودية الفريق متقاعد عبدالله الوهيبي مع رئيس شركة جولدن ستار ربر التايلاندية لصناعة المطاط الطبيعي عامر ظفار، اتفاقية تهدف لتزويد أكبر مصنع سعودي لصناعة الإطارات بالمنطقة بالمطاط الطبيعي اللازم لإنتاج إطارات السيارات بالمملكة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، وتأتي هذه الاتفاقية بدعم من اتحاد الغرف ممثلاً بمجلس الأعمال السعودي التايلاندي، في إطار جهود دعم الشراكات التجارية والاستثمارية بين الشركات السعودية والأجنبية ، وفقا لبيان رسمي الاحد.

وتدعم هذه الاتفاقية إنشاء أكبر مصنع للإطارات بالشرق الأوسط ويقام بمدينة ينبع تحت مظلة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بكلفة تقدر بنحو 470 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبدأ من 4 مليون إطار سنويًا لإطارات السيارات الصغيرة، وصولاً إلى 6 مليون إطار سنويًا بالمراحل المتقدمة والتي ستشمل إنتاج إطارات الشاحنات والحافلات.

وبحسب تقديرات المسؤولين بشركة السهم الأسود فإن المصنع سيوفر أكثر من 2000 وظيفة ومن المتوقع أن يتم استهلاك 50% بالسوق المحلي وتصدير الباقي إلى أسواق الدول المجاورة، كما تعزز الاتفاقية من خطط رؤية 2030 لتوطين الصناعات ونقل المعرفة ودعم المحتوى المحلي.

يذكر أن الاتفاقية تأتي متسقة مع جهود توطين صناعة إطارات السيارات بالسعودية وجذب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع، في وقت تعد فيه المملكة أحد أكبر الدول المستوردة للإطارات في العالم.

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