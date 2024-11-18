مانهارت تحقن إحدى سيارات BMW الكوبيه بقوة 900 حصان.. صور

برلين - (د ب أ):

أطلقت شركة مانهارت بيرفورمانس الألمانية المتخصصة في تعديلات السيارات، سيارتها MH2 700 II المعدلة، التي تقوم على أساس السيارة بي إم دبليو M2 الكوبيه.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها MH2 700 II المعدلة تنطلق بقوة 728 حصانا/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وذلك بفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك التربو سداسي الأسطوانات بقوة 480 حصان/550 نيوتن متر.

ولتتوافق السيارة مع معدلات الأداء الجديدة تم التجهيز بمجموعة عادم خاصة من الفولاذ، مع مخارج رباعية وتحسينات على مكابح السيارة.

ثوب من الكربون

وتكتسي النسخة المعدلة بثوب من ألياف الكربون والمكون من طاقم للمئزر الأمامي، مع عتبات من الكربون، وذلك للتأكيد على الطابع الرياضي للسيارة.

وأضفت مكونات من Alpha-N على السيارة المزيد من الشراسة. وتم تصميم هذه المكونات من ألياف الكربون، والتي تشمل غطاء حيز المحرك والإسبويلر الأمامي والناشر والجناح الخلفي.

وتخطف السيارة الأنظار بلون الشمبانيا الخاص، مع عجلات بتصميم أنيق قياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف، والمتوفرة في ألوان مختلفة منها الأسود المطفأ.

وتزدان المقصورة الداخلية بأجواء رياضية مستوحاة من موديلات السباقات، تظهر على قفص الحماية من الانقلاب باللون الذهبي وأحزمة الأمان الرياضية وفرش الأرضية الجديد.

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