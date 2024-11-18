إم جي تطرح ZS Hybrid+ الجديدة في الأسواق.. صور

بكين. د ب أ

أعلنت شركة إم جي الصينية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها ZS Hybrid+ الهجينة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV المدمجة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها ZS Hybrid+ الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين بقوة 102 حصان ومحرك كهربائي بقوة 136 حصان.

وبتضافر جهود المحركين تنطلق السيارة بقوة إجمالية تبلغ 197 حصانا، بينما يقل معدل استهلاك الوقود ليصل إلى 5 لتر في كل 100 كلم.

ميزات السلامة

وبشكل قياسي تم تجهيز السيارة الهجينة بالعديد من ميزات السلامة والأنظمة المساعدة مثل نظام التحكم في السرعة المتوائم ومحذر تغيير حارة السير ومحذر المرور المتقاطع ومحذر الانتباه ونظام الكبح الأوتوماتيكي.

وتزخر المقصورة الداخلية للموديل الأساسي من السيارة بقمرة قيادة رقمية مع شاشة قياس 12.3 بوصة، و شاشة لمسية قياس 10.25 بوصة.

كما يتوفر بالسيارة نظام ملتيميديا قياس 12.3 بوصة وكاميرا 360 درجة. وتقف السيارة على عجلات من معدن خفيف قياس 17 أو 18 بوصة.

وبشكل قياسي تتألق السيارة بلون Emerald Green، كما يتوفر لها برنامج طلاء يشتمل على سبعة ألوان، هي: Dover White و Como Blue وDiamond Red و Cosmic Silver و Hampstead Grey و Pebble Black.

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