أول دولة في العالم تنتج 10 ملايين سيارة كهربائية.. من هي؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬مصنعي‭ ‬السيارات‭ ‬الصينية‭ ‬أن‭ ‬إنتاج‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬تجاوز‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬سيارة للمرة الأولى ‬بنهاية الأسبوع الماضي،‭ ‬لتصبح‭ ‬الصين‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تحقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭.‬

وأفادت‭ ‬قناة‭ ‬الصين‭ ‬المركزية ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬الجمعية،‭ ‬بأن‭ ‬إنتاج‭ ‬السيارات ‬الكهربائية‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬3‭% ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي 2023 ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬فيه‭ ‬الإنتاج‭ ‬9‭.‬587‭ ‬ملايين‭ ‬سيارة.

وتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬القطاع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬الإنتاج‭ ‬السنوي‭ ‬للسيارات ‭‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬مركبة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي ‭.2024 ‬

تهدف الصين لبيع نماذج كهربائية وهجينة من السيارات بشكل أساسي بحلول عام 2035، وتعززت آمالها بتحقيق ذلك في يوليو عندما شكلت هذه السيارات أكثر من نصف إجمالي المبيعات المحلية لأول مرة وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الصينية.

كانت المفوضية الأوروبية قد فرضت رسوما جمركية إضافية نهاية أكتوبر الماضي تصل إلى 35.3% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين باعتبار أنها تخلق منافسة غير عادلة، في تجدد لتنامي الصراع التجاري بين بكين والغرب.

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