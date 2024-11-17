انطلاق معرض "أوتو تك" لخدمات ما بعد بيع السيارات بمصر

كتب - محمود أمين:

انطلقت اليوم، الأحد، فعاليات معرض "أوتو تك" لخدمات ما بعد بيع السيارات، والذي يقام في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

يقام المعرض تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة أكثر من 300 شركة أبرزها قادمة من دول مثل الصين، الهند، تايوان، تركيا، ورومانيا، إلى جانب أكثر من 15 دولة أخرى.

ودعمًا لمساعي القيادة السياسية في تعزيز دور مصر الإقليمي، يستضيف المعرض في نسخة 2024 وفود من المشترين من دول إفريقية مثل غانا، أوغندا، كينيا، وتنزانيا كما سيقدم للمشترين فرصة فريدة لاكتشاف المنتجات المصرية المبتكرة عالية الجودة.

قالت هناء يوسف، مدير معرض "أوتو تك" إن نسخة العام الحالي اجتذبت حضورًا يزيد بنحو 80% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس حجم الزخم الذي يحدثه المعرض عام بعد آخر.

وأوضحت يوسف أن نسخة العام الحالي من المعرض تستهدف ثمان قطاعات رئيسية هي "قطع الغيار والمكونات، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، الغسيل والعناية، ، تعديل السيارات والاكسسوارات ،الزيوت والتشحيم، قطع غيار النقل والمواصلات، والإلكترونيات والنظم.

وأكدت أنهم يعملون بشكل نشط مع الحكومة المصرية لدعم هذه الصناعة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في صناعة السيارات والتصدير.

ويلتزم معرض (أوتو تك) بدعم الاقتصاد المصري من خلال مبادرة "صنع في مصر"، والتي تهدف إلى دعم المصنعين المحليين والترويج لمنتجاتهم على المستوى الدولي، مما يساهم في نمو القطاع الصناعي.

وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الصادرات ودعم المكونات المحلية، فقد حرصت إدارة المعرض على تواجد العديد من المصنعين المحليين ومن بينهم "Egypt First Filter"، "Defo Egypt"، "Al Fares Radiator"، "Golden Chemical Industries"، و"Sunlube Lubricants".

كما يشارك بنسخة العام الحالي شركات عالمية يذكر "Alpha Trade"، "SMG Engineering"، و"Bishay Co"، التي ستعرض أحدث منتجاتها وحلولها التكنولوجية لتلبية الطلب المتزايد في السوق، ما يعكس أهمية الحدث ونمو هذا القطاع في مصر وأفريقيا.

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