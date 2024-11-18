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شيفروليه أفيو 2020 بأقل من 540 ألف جنيه.. تفاصيل

11:30 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024
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    شيفروليه أفيو
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    شيفروليه أفيو
  • عرض 5 صورة
    شيفروليه أفيو
  • عرض 5 صورة
    شيفروليه أفيو
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كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من عملاء السوق المصري الراغبين في اقتناء سيارة اليوم، عن الطرازات الاعتمادية التي لها تاريخ كبير بالشارع المصري وهناك توافر واسع لقطع الغيار الخاصة بها وانتشار لمراكز الصيانة التي تقوم بإصلاحها.

وتعد شيفروليه أفيو 2020 واحدة من أنجح السيارات بالشارع المصري وتتميز بإنخفاض سعرها مقارنة بالمنافسين، وتباع عبر الإنترنت بمتوسط سعري 530 ألف جنيه وتتحكم الحالة الفنية وعداد الكيلو متر في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض شيفرولية أفيو من خلال التقرير التالي مواصفات التفصيلية بالسوق المصري:

تعتمد شيفرولية أفيو على بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات؛ وتبلغ مساحة التخزين الداخلية "الشنطة" 400 لتر، تصل سعة خزان الوقود 45 لترًا وعجلة قيادة هيدروليك.

تستطيع أفيو الانطلاق من الثبات وحتى 100 كم/س في 11.9 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 166 كم/س، بينما يصل المعدل المتوسط لاستهلاك الوقود 7.3 لتر لكل 100 كم وعجلة قيادة إلكترونية.

تقدم السيارة بأنظمة أمان تشمل نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبعضها مزود بوسائد هوائية.

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