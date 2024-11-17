أبرز منافسي بايك BJ30 موديل 2025 التي تطرح لأول مرة في مصر

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كتب - محمد جمال:

كشفت شركة ألكان أوتو، التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، عن أسعار السيارة بايك BJ30 موديل 2025 الجديدة كليًا في السوق المصرية.

تقدم بايك BJ30 الجديدة بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات الأولى بنزين وسعرها الرسمي مليون و690 ألف جنيه والثانية هايبرد وسعرها الرسمي مليون و790 ألفا.

ومع طرح السيارة BJ30 موديل 2025 الجديدة بالسوق المصري والكشف عن أسعارها، يبحث العديد من المواطنين بالسوق المحلي عن أبرز منافسي BJ30 الجديدة بالسوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري.

جيتور X90 بلس

تقدم جيتور X90 Plus بفئة واحدة من التجهيزات سعرها مليون 764 ألف جنيه.

تعتمد جيتور X90 Plus على محرك سعة 1.6 لترًا بقوة 197 حصان و290 نيوتن متر عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض DCT ذي 7 سرعات.

جيلي أوكافانجو

تتوفر جيلي أوكافانجو بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون 769 ألف جنيه.

تعتمد أوكافانجو على نظام دفع هجين، مكون من محرك 3 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع محرك كهربائي EMS، بقوة 48 فولت، لتصل القوة الإجمالية إلى 190 حصان، وعزم الدوران 300 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، مع دفع أمامي للعجلات.

جيلي ستاراي

تبدأ أسعار جيلي ستار راي تبدأ من مليون 759 ألف جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى مليون 959 ألف جنيه.

تقدم جيلي ستار راي بمحرك 1500 تربو 4 سلندر، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات. السيارة تقدم بطول 4670 مم، وعرضها 1900 مم، وارتفاعها 1705مم.

كي جي إم توريس

تتوفر كي جي إم توريس بفئتين؛ الأول سعرها مليون 700 ألف جيه، والثانية سعرها مليون 800 ألف جنيه.

تعتمد سانج يونج الجديدة بمحرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي ، بقوة 163 حصان، عزم دوران 280 نيوتن.متر، ومتصلة بناقل حركة أوتوماتيكي.

چيتور T2

تقدم جيتور مصر T2 بفئة واحدة بسعر مليون و 880 ألف جنيه.

تقدم السيارة بايك BJ30 بخيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم.

أما الخيار الثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر. النسخة الرباعية الدفع مزودة بمحرك كهربائي خلفي بقوة 73 حصان وعزم 135 نيوتن.متر.

سوزوكي جراند فيتارا

تقدم سوزوكي جراند فيتارا بفئتين؛ الأولى سعرها مليون 750 ألف جنيه، ومليون 800 ألف جنيه للفئة الثانية.

تعتمد جراند فيتارا على سواعد محرك تنفس طبيعي للهواء 4 سلندر سعة 1500 سي سي. بقوة 105 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات.

ستروين C5 آير كروس

تبدأ أسعار ستروين C5 آير كروس في السوق المصري من مليون 700 حتى مليون 940 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

تعتمد فئات السيارة الثلاث على سواعد محرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 165 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

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