أرخص سيارة جديدة تقدمها جيتور في مصر

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كتب - محمد جمال:

يقدم الوكيل المحلي لعلامة جيتور بالسوق المصري، السيارة جيتور X70 موديل 2024 التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، كأرخص طرازاته بالسوق المحلي خلال شهر نوفمبر الجاري.

تبدأ أسعار جيتور X70 الجديدة من مليون 259 ألف جنيه للفئة الأولى كمفورت، و مليون 349 ألف جنيه للفئة الثانية لوكشري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لجيتور X70 الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد جيتور X70 على سواعد محرك رباعى الاسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 147 حصان عند 5500 لفة بالدقيقة. ويبلغ أقصى عزم للسيارة الجديدة 210 نيوتن - متر / 1750 - 4000 د.د، وتتوفر السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وبفضل محركها تتسارع X70 من الثبات حتى 100 كم خلال 10 ثوان، قبل أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س، تستهلك في المتوسط 8.2 لتر من الوقود لكل 100 كم.

السيارة تقدم بأبعاد 2.745 مم لطول قاعدة العجلات، وطول يبلغ 4.720 مم، وعرض 1.900 مم، وارتفاع 1.710 مم، فيما ترتفع عن سطح الأرض بمقدار 210 مم.

تتسع مقصورة السيارة جيتور X70 الجديدة لـ7 ركاب وتقف على إطارات رياضية قياس 18 بوصة؛ وتبلغ فترة الضمان 6 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

وتمتلك السيارة الجديدة مجموعة من وسائل الأمان أبرزها وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات، وEBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا.

كما يتوفر بالسيارة عدد من وسائل الترفيه والراحة منها تكييف ثنائي، وزر لإدارة المحرك ومرايا ضم كهربائية، والتحكم في مقعد السائق في 6 اتجاهات، مقاعد وعجلة قيادة جلدية.

أما النظام الصوتي والتحكم فيتوفر بها شاشة تحكم لمسية قياس 10 بوصة قابلة للربط مع الهواتف الذكية، ومخرج USB وبلوتوث و6 سماعات وراديو وثلاث مخارج V12.

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