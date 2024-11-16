رالي باها 2024 ينطلق رسمياً من الوادي الجديد 20 نوفمبر

كتب. محمود أمين :

أعلن نادي السيارات والرحلات المصري في مؤتمر صحفي عن تنظيم سباق "باها رمال الوادي الجديد 2024" الذي سيُعقد في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري. السباق سيشهد مشاركة نخبة من فرق الراليات الصحراوية والدراجات النارية، ويُعد هذا الحدث بمثابة عودة للفعاليات الصحراوية الكبرى إلى صحراء مصر الغربية بعد غياب دام عدة سنوات.

وقد أقيم المؤتمر الصحفي في مقر نادي السيارات والرحلات المصري، بحضور عدد من الشخصيات البارزة من الجهات الحكومية، في مقدمتهم محمد عسكر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري، سامية سامي، مساعد وزير السياحة، هدى عمر، مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية، أحمد عبد الخالق، مدير عام الأحداث السياحية والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، إلى جانب الفرق الرياضية المشاركة في السباق.

يُعتبر سباق "باها رمال الوادي الجديد 2024" حدثًا رياضيًا يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للرياضات الصحراوية والسياحة البيئية. سيقام السباق في منطقتي الواحات الداخلة والخارجة، ويعد خطوة في تنشيط السياحة في محافظة الوادي الجديد. كما سيسهم في تسليط الضوء على جمال البيئة الصحراوية المصرية من خلال إظهار تنوع التضاريس والكنوز الطبيعية في هذه المناطق.

سامية سامي، مساعد وزير السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية، أشارت إلى أن السباق يمثل فرصة هامة للترويج للسياحة الصحراوية في مصر، حيث يجمع بين الرياضة والمغامرة في بيئة صحراوية فريدة. وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم الفعاليات الرياضية الكبرى التي تساهم في تعزيز السياحة وتُظهر جمال الصحراء المصرية.

من جانبها، أكدت هدى عمر، مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية، أن تنظيم الفعاليات الرياضية يتطلب الحفاظ على المعايير البيئية. وأوضحت أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان تقليل التأثير البيئي للسباقات، بما يضمن الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

أحمد عبد الخالق، مدير عام الأحداث السياحية والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أوضح أن تنظيم هذا السباق يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الرياضات الصحراوية وتعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية. وأضاف أن السباق يعد جزءًا من خطط الوزارة لدعم السياحة الرياضية وجذب محبي رياضات السيارات من جميع أنحاء العالم.

وفي إطار الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه، أشار وائل عبد الجليل، نائب مدير عام نادي السيارات ومدير النشاط الرياضي، إلى أن النادي يعزز دوره الريادي في مجال الرياضات الموتورية من خلال تنظيم هذا الحدث الكبير، الذي يعكس التزام النادي بتطوير الرياضات الصحراوية في مصر ودعمه المستمر للسياحة الرياضية.

وأعرب الأستاذ أحمد السرجاني، رئيس شركة بوصلة المنظمة للسباق، عن سعادته بالدعم الكبير من مختلف الجهات الحكومية، وأكد على التنسيق المثمر مع نادي السيارات لضمان تنظيم سباق عالمي يليق بمكانة مصر.

ويُعتبر سباق "باها رمال الوادي الجديد" بداية لإحياء سباقات الراليات الصحراوية في مصر، والتي كانت قد تراجعت في السنوات الأخيرة. حيث يُتوقع أن يكون الحدث نواة لإعادة إطلاق فعاليات دولية كبرى، مثل "رالي الفراعنة" الذي يُعد أحد أهم الراليات الصحراوية في العالم.