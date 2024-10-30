بعد تعليق رئيس الوزراء.. ما السيارات الكهربائية التي ستصنعها بايك في مصر

كتب - محمد جمال:

أبرمت شركة ألكان أوتو التابعة للشركة المصرية العالمية EIM، قبل أيام، اتفاقية تعاون مع شركة بايك الصينية لصناعة السيارات لإنشاء مصنع لتجميع السيارات في مصر بمكون محلي يصل إلى 58 بالمئة، وطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعليقًا على الشراكة بين الشركة المصرية والعلامة الصينية، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوطين صناعة السيارات وبخاصة السيارات الهجينة والكهربائية.

وأشار مدبولي في كلمته بالمؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي انعقد، الأربعاء، بالعاصمة الإدارية، أن بايك ليست الشركة الوحيدة التي ستصنع سيارات نظيفة في مصر، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول علامات أخرى للتصنيع المحلي.

ومن المخطط أن يبدأ مصنع بايك إنتاجه في عام 2025 المقبل وسيقام على مساحة 120 ألف متر، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبحسب المعلن من الجانبين المصري والصيني، سينتج المصنع في العام الأول 20 ألف سيارة بحيث يصل حجم الإنتاج بنهاية العام الخامس إلى 50 ألف سيارة، كما تبلغ نسبة المكون المحلي للمشروع 48% ومستهدف زيادتها إلى 58%، وسيوفر المشروع نحو 1200 فرصة عمل جديدة.

ولم يعلن الشريكين حتى الآن عن السيارات التي سيتم إنتاجها في مصر، غير أن الشركة الصينية توفر لأسواق العالم سيارتين كهربائيتين، ومن المتوقع أن يتم تصنيع إحداهما أو كلاهما في مصر:

بايك EU5

تعتمد بايك EU5 على محرك كهربائي بقوة 163 كيلووات، أي ما يُعادل 218 حصان، وعزم 300 نيوتن.متر، بمنظومة دفع أمامية للعجلات.

بينما تتسارع EU5 من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7 ثوانٍ، بسرعة قصوى 155 كم/ساعة.

تتوفر بايك EU5 بخيارات مختلفة من البطاريات الليثيون آيون، الأولى سعة 45 كيلووات/ساعة، والثانية سعة 53 كيلووات/ساعة، بمدى يتراوح من 415 إلى 570 كم بالشحنة الواحدة.

طويل بايك EU5 السيدان يبلغ 4650 مم، وعرضها 1820 مم، وارتفاعها 1510 مم، وقاعدة عجلاتها 2670 مم.

بايك U5 بلس

تسير بايك U5 بلس حتى 501 كيلو متر بالشحنة الواحدة وقوتها 120 حصان، وأقصى عزم الدوران 240 نيوتن متر.

بايك U5 بلس تقدم بطول 4660 ملم، وعرض 1820 ملم، وارتفاع 1480 ملم، وقاعدة العجلات 2670 ملم، الوزن 1255 كجم، والخلوص الأرضي 155 ملم.

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