F2M الأمريكية تكشف عن السيارة الأكثر مبيعًا بالسوق المصري

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القاهرة - (مصراوي):

كشفت وكالة فوكاس تو موف "Focus2Move" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، في تقريرًا لها عن حركة البيع والشراء بالسوق المصري خلال الأشهر التسع الأول من عام 2024.

وتطورت مبيعات السيارات في مصر خلال الأشهر التسع الأول من العام الجاري بحسب الوكالة الأمريكية حيث وصلت إلى 57.154 سيارة مقابل 42.626 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تقريرها سلطت الوكالة التي تستند إلى بيانات GAD العالمية لإحصائيات السيارات، عن سيارة الركوب "الملاكي" الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 9 أشهر من 2024 وهي نيسان صني.

احتلت نيسان صني سيدان العائلية الصغيرة المجمعة بمصانع الشركة اليابانية في مصر قائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا بمعدل نمو بلغ 17.7% على أساس سنوي.

تتوفر نيسان صني موديل 2025 في مصر بأربعة فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 695.400 جنيه للفئة القياسية، و735.000 جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة بـ765.000 جنيه، و795.000 جنيه للفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا.

تقدم نيسان صني بطول 4.425 مم، عرض 1.695 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 490 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تعتمد سيارة نيسان الصغيرة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

تقدم نيسان صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

مقصورة صني مزودة بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات للمقعد الخلفي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر

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