ما أقوى سيارة تقدمها علامة إم جي الصينية بالسوق المصري؟

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المستهلكين بسوق السيارات المصري المقبلين على الشراء، عن الطرازات التي تقدم أداءً قويًا ومزودة بتكنولوجيا متطورة وتتوفر بأسعار مناسبة.

وتعد إم جي ONE موديل 2025 الجديدة أقوى سيارة تقدمها العلامة الصينية بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري، إذ تتوفر في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات.

تبدأ أسعار إم جي ONE في السوق المحلي من مليون 380 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و480 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات إم جي ONE التفصيلية بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

تعتمد على محرك بسعة 1.5 لتر يعمل بشاحن تيربو، قادر على توليد قوة تبلغ 181 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 285 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي للعجلات، مما يسمح للسيارة بالتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في 8.8 ثانية.

يبلغ طول إم جي One الإجمالي 4.581 ملم، وعرضها 1.871 مليم، وارتفاعها الكلي 1.617 مليم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 336 لترًا مكعبًا.

تتميز إم جي One بمجموعة واسعة من مواصفات السلامة، بما في ذلك وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام مانع انغلاق الفرامل ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD.

كما تتوفر بنظام مراقبة الفرامل أثناء الانعطاف CBC. كما تتضمن ميزات أخرى مثل نظام التحكم في الجر TCS، والتحكم الديناميكي في السيارة VDC، ونظام دعم الفرامل BDW و HAZ، وتحكم في الثبات على المنحدرات HHC، بالإضافة إلى فرامل طوارئ تلقائية AEB، وحساسات وكاميرا خلفية.

مقصورة إم جي One تأتي بشاشة ترفيهية بحجم 12.3 بوصة، وشاشة عدادات رقمية عالية الدقة بنفس الحجم، مع دعم لتطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو كما تشمل خاصية التحكم في التكييف الهواء ثنائي الاتجاه، وجهاز تنقية الهواء.

السيارة مزودة بكاميرا ركن عالية الدقة 360 درجة، تقدم الفئات الأعلى بطلاء خارجي مزدوج اللون وفتحة سقف بانوراميه ونظام صوت Arkamys.

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