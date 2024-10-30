أودي تستعد لإغلاق مصنعها في بروكسل وطرد آلاف العمال

ميونخ. د ب أ

أبلغت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية أودي ممثلي النقابات العمالية والعمال، مساء الثلاثاء، اعتزامها غلق مصنعها في بروكسل بنهاية شهر فبراير المقبل.

وقالت الشركة إنها لا تعتزم تسريح أيا من عمال المصنع حتى نهاية العام. ويضم المصنع حوالي 3.000 عامل وينتج سيارة واحدة من سيارات أودي وهي كيو8 إي ترون الكهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

يذكر أن أودي تدرس إغلاق مصنع بروكسل منذ فترة، وأجرت مشاورات مع مجالس العمال والنقابات على مدى شهور وفقا للقانون البلجيكي.

وتتراجع مبيعات السيارة كيو8 إي ترون، ويقول مسؤولو أودي إن المصنع مكلف للغاية من الناحية اللوجيستية بسبب قلة عدد الموردين الموجودين بالقرب منه.

يوجد المصنع بين منطقة سكنية وطريق شاحنات وطريق سيارات ما يجعل توسيعه صعبا بحسب أودي.

يأتي ذلك في حين تواجه فولكس فاجن جروب الألمانية المالكة لشركة أودي انتقادات قوية بسبب رفضها إنتاج سيارات جديدة في مصنع بروكسل.

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