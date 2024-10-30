ماسك: الروبوتات ستفوق البشر في هذا العام.. والسيارات بدون سائقين

كتب - محمد جمال:

أكد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس إكس"، أن جميع السيارات في العالم ستصل لمرحلة القيادة الذاتية مستقبلًا، وهى أكثر أمانا بـ10 مرات من قيادة البشر.

وأضاف ماسك، في جلسة حوار حول الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة الاستثمار في السعودية، الثلاثاء، أن برنامج القيادة الذاتية الكاملة "FSD" والروبوتات هي المستقبل، ومن المتوقع إطلاق برنامج القيادة الذاتية سايبر كاب لشركة تسلا في الولايات المتحدة العام المقبل والبداية من كاليفورنيا وتكساس.

وتعد سايبر كاب هي سيارة أجرة آلية ذاتية القيادة بدون عجلة قيادة أو دواسات، وستعمل على برنامج FSD الخاص بتسلا.

وأوضح ماسك، أنه من المستهدف الوصول إلى 9 - 9.5 مليون سيارة ذاتية القيادة بحلول نهاية العام المقبل 2025، مشيرًا إلى أن عدد الروبوتات بحلول 2040 من المتوقع أن يتجاوز عدد البشر ليصل إلى نحو 10 مليارات روبوت على شكل إنسان وسيكون منخفض التكلفة بشكل كبير.

وتابع: "أسعار الروبوتات المقلدة للبشر ستكون بحدود 20 - 25 ألف دولار لكل منها"، متوقعًا إطلاق "ستار شيب - Starship" إلى كوكب المريخ خلال عامين.

وطالب ماسك حكومات الدول بضرورة العمل على تبني نماذج الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وروبوتات خاصة بكل دولة، موكدًا بإنه يجب التعامل بسلامة مع الذكاء الاصطناعي لضمان "عقلانيته" من خلال التدريب الجيد على أنظمته، مضيفا: "لهذا أنشئت (X_ai) لدعم البشرية بشكل أفضل في هذا المجال".

وكشف أن هناك احتياجا كبيرا إلى الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي، والتي من المرجح أنها ستكون من الشمس، مضيفا: "استفدنا بنحو أقل من 1% من الطاقة المتاحة على هذا الكوكب".

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