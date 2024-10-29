أستون مارتن تطلق فانكويش أقوى موديلاتها على مر العصور بهذا السعر.. صور

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لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة أستون مارتن البريطانية الرائدة في صناعة السيارات الفارهة، عن إطلاق أيقونتها فانكويش "Vanquish" الرياضية الجديدة، التي تعد أقوى موديلاتها على مر العصور.

وتقدم الشركة البريطانية السيارة Vanquish الجديدة بسعر يبدأ من 386 ألف يورو (20 مليون جنيه مصري) تقريبًا، لتشعل نار المنافسة مع بنتلي Continental GT وفيراري 12Cilindri.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الجيل الثالث من سيارتها Vanquish الجران توريزمو يعتمد على سواعد محرك مكون من 12 أسطوانة بسعة 5.2 لتر، والذي يزأر بقوة 614 كيلووات/835 حصان، لتصبح السيارة بذلك أقوى موديلات أستون مارتن عبر التاريخ.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة Vanquish الرياضية بسرعة قصوى تصل إلى 345 كلم/س.

وتأتي السيارة Vanquish الجران توريزمو الجديدة بطول 4.85 متر، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 248 لترًا.

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