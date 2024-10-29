أودي تطلق سيارتها A5 الجديدة في الأسواق بـ2.3 مليون جنيه.. صور

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إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي الألمانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الفاخرة، عن إطلاق سيارتها A5 الجديدة بموديليها الصالون والكومبي Avant.

وبحسب الشركة الألمانية فإن A5 الجديدة ستباع في أسواق دول الاتحاد الأوروبي بأسعار تبدأ من 45 ألف و200 يورو (مليونين و380 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة أن سيارتها A5 الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة، تأتي بطول 4.83 متر، بينما تتراوح سعة صندوق الحقائب بين 445 و1.299 لترا في الموديل الصالون، وبين 476 و1.424 لترا في الموديل الكومبي Avant.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة A5 الجديدة باقة من محركات البنزين والديزل ومحركات الهجين المعتدل، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 110 كيلووات/150 حصان إلى 270 كيلووات/367 حصان.

كما ستشهد باقة المحركات قريبًا انضمام محرك هجين Plug-in بمدى سير كهربائي يزيد على 100 كلم.

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