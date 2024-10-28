بـ17 مليونًا.. ألباين تطلق نسخة للمدن من سيارة السباقات A110 R-Ultime

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

باريس - (د ب أ):

أطلقت شركة ألباين (Alpine) سيارتها A110 R Ultime الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات السباقات مع صلاحية للسير على الطرقات العادية.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة A110 R Ultime الجديدة، التي يقتصر إنتاجها على 110 نسخة فقط، تعتمد على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 8ر1 لتر وبقوة 254 كيلووات/345 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 420 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة سداسي السرعات لدفع السيارة الكوبيه من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر3 ثانية.

وتم تجهيز السيارة A110 R Ultime الجديدة بمجموعة عادم مصنوعة من التيتانيوم والمطورة لدى شركة Akrapovič، مع ممتص صدمات قابل للضبط من شركة Öhlins، بالإضافة إلى مكابح فائقة.

وتقف السيارة على عجلات مسبوكة قياس 18 بوصة على المحور الأمامي و19 بوصة على المحور الخلفي، مع إطارات خاصة من ميشلان. وتزدان المقصورة الداخلية بالتجهيزات الجلدية باللون الأزرق.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة في الأسواق نظير سعر يبلغ 330 ألف يورو (17 مليونًا و364 ألف جنيه مصري) تقريبًا، وذلك بالنسبة للإصدار A110 R Ultime La Bleue، والذي تم إنتاج 15 نسخة منه فقط، والذي يمتاز من الناحية التصميمية بلون الطلاء الخاص Alpine Vision Blue وAbysse Blue.

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