"أوريجنال وصيني".. أسعار "بوجيهات" إم جي 5 العائلية في مصر

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

لا تزال أسعار قطع غيار السيارات بالسوق المصري مرتفعة نسبيًا خاصة خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي نتج عنه اتجاه عدد كبير من المواطنين لشراء قطع الغيار الاستيراد.

لكن قطع الغيار الاستيراد أو التي يطلق عليها قطع (خلع) لا تصلح في كل الحالات، إذ أن القطع التي من شأنها أن تهدد حياة سائق السيارة والمواطنين بالطرق يجب استبدالها بالجديد.

تعد شمعات الاحتراق "البوجيهات" أحد أهم الأجزاء المؤثرة في كفاءة عمل المحرك، ويكون دورها إشعال خليط الهواء والبنزين عدة آلاف من المرات في الدقيقة الواحدة داخل غرفة المحرك.

تتعرض الكثير من السيارات إلى أعطالٍ مفاجئة بسبب تجاهل التحذيرات التي تطلقها شمعات الإشعال "البوجيهات" عند تلفها، والتي قد تصل إلى توقف عمل السيارة بشكل مفاجئ.

وتعد إم جي 5 سيدان العائلية واحدة من السيارات التي يبحث مالكيها باستمرار عن أسعار قطع الغيار الخاصه بها لانتشارها الكبير خلال السنوات القليلة بالسوق المحلي، ومن ضمن هذه القطع "البوجيهات".

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سير المجموعة الخاص بسيارة إم جي 5 بالسوق المحلي:

- يباع طقم بوجهيات إم جي 5 ماركة بوش بمتوسط سعري 1.400 جنيه.

- طقم بوجيهات إم جي 5 صيني بمتوسط سعري 960 جنيه.

- يباع طقم بوجيهات إم جي 5 الأصلي بمتوسط سعري 3.500 جنيه.

اقرأ أيضًا:

سيارة جديدة من جيتور تقدم في مصر خلال أيام

القائمة الكاملة بأسعار سيارات هيونداي في مصر.. تبدأ من 765 ألف جنيه

القائمة الكاملة بأسعار سيارات إم جي الصينية في مصر