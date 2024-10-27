سيارة جديدة من جيتور تقدم في مصر خلال أيام

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمود أمين:

تستعد مجموعة القصراوي وكلاء علامة جيتور الصينية في مصر لإطلاق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات T2 رسمياً خلال أيام.

تقدم جيتور T2 عالميًا بأبعاد يبلغ طولها 4.612 ملم، وعرضها 2.006 ملم، وارتفاعها 1.880 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.800 ملم.

يتراوح وزن السيارة بين 1700 إلى 1895 كجم، بينما يتميز الخلوص الأرضي بـ 220 ملم، مما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف التضاريس.

تعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو بسعة 2 لتر و4 أسطوانات، قادر على توليد قوة تصل إلى 251 حصان وعزم دوران يبلغ 390 نيوتن.متر. يتصل المحرك بناقل حركة (DCT) بـ7 سرعات، مع نظام دفع رباعي السرعة القصوى تصل إلى 180 كلم/س، مع اقتصاد في استهلاك الوقود يبلغ 14.8 كلم/لتر.

كما تقدم سيارة جيتور عالميًا بمحرك هجين، متصل بناقل حركة DHT ثلاثي السرعات. تولد المحركات مجتمعة قوة تبلغ 375 حصان، عزم دوران يصل إلى 610 نيوتن متر، وهو الأقرب للظهور محلياً.

تتميز جيتور T2 بتصميم عصري يشمل إضاءة أمامية LED ومرايا كهربائية قابلة للطي. كما تأتي مزودة بدواسات جانبية وإضاءة خلفية LED، مع جنوط مقاس 20 بوصة.

في الداخل، تقدم السيارة تجربة فاخرة مع مكيف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وشاشة وسائط بحجم 15.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بحجم 10.25 بوصة. المقاعد مصنوعة من جلد وقطيفة، مع إمكانية التبريد وتعديل كهربائي.

تضم جيتور T2 مجموعة شاملة من أنظمة الأمان، بما في ذلك 6 وسائد هوائية، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام ثبات إلكتروني (ESP). كما تحتوي على أنظمة متقدمة مثل فرامل الطوارئ الذاتية ونظام تحذير مغادرة المسار.

تأتي السيارة مزودة بمجموعة من الميزات التكنولوجية، مثل مثبت سرعة متكيف وكاميرا 360 درجة، ونظام دخول بدون مفتاح. بالإضافة إلى نظام رؤية بانورامية، ومراقبة ضغط الإطارات.

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