أسعار ومواصفات أرخص سيارة جديدة تقدمها تويوتا في مصر

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المواطنين بسوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة عن أرخص سيارة جديدة تقدمها علامة تويوتا بالسوق المصري، خاصة مع استمرار غياب شقيقتها الصغرى بيلتا سيدان ما تحت المدمجة.

وتعد تويوتا كورولا واحدة من اكثر السيارات اليابانية نجاحًا وانتشارًا بمصر والعالم أرخص سيارة جديدة تقدمها العلامة في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري.

تبدأ أسعار تويوتا كورولا الجديدة في السوق المصري من مليون و 350 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و440 ألف جنيه، الفئة الثالثة مليون و 550 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة أصبح سعرها الرسمي الجديد مليون و 650 ألف جنيه، بينما سعر الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا مليون و 700 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات تويوتا كورولا التفصيلية بالسوق المصري:

تعتمد تويوتا كورولا 2024 على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

تقدم كورولا الجديدة في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث، وكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

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