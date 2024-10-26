أحدث قائمة سعرية لـ "بيجو" في مصر خلال أكتوبر.. وإضافة فئة جديدة لـ 408

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة مانسكو أوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بيجو في مصر عن أحدث قائمة أسعار لشهر أكتوبر، والتي شهدت ثبات بأسعار جميع السيارات بدون أي زيادة.

ولكن شهدت القائمة الرسمية المعلنة من قبل الوكيل المحلي، إضافة فئة جي تي Pack جديدة من 408 الكروس اوفر الكوبيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات بيجو بالسوق المصري:

بيجو 508

تقدم أسعار بيجو 508 موديل 2025 الجديدة بفئتين من التجهيزات فقط، وسعرها الرسمي يبدأ من 2 مليون 429 ألف جنيه 990 جنيه للفئة الأولى ألورا، أما الفئة الثانية جي تي لاين سعرها 2 مليون 624 ألف جنيه و990 جنيه.

بيجو 408

تبدأ أسعار بيجو 408 الجديدة موديل 2025 خلال الشهر الجاري من 2 مليون 99 ألف و990 جنيه للفئة الأولى ألورا، والفئة الثانية سعرها أصبح 2 مليون 399 ألف و990 جنيه بينما الفئة الثالثة جي تي Pack سعرها 2 مليون 499 ألف و 990 جنيه.

بيجو 2008

تقدم بيجو 2008 موديل 2025 الجديدة بسعر رسمي يبدأ من مليون 659 ألف و990 جنيه للفئة الأولى ألورا، والفئة الثانية جي تي لاين الأعلى تجهيزًا بمليون و799 ألف و990 جنيه.

بيجو 3008

تتوفر بيجو 3008 موديل 2024 بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون 149 ألف 990 جنيه للفئة الأولى آلور، والفئة الثانية جي تي لاين بسعر 2 مليون 319 ألف 990 جنيه، أما الفئة الثالثة جي تي ريد آنتريور بسعر 2 مليون 329 ألف 990 ألف جنيه.

بيجو 5008

تقدم بيجو 5008 موديل 2025 الجديدة خلال الشهر الجاري من مليونين 469 ألف 990 جنيه للفئة الأولى آلور، والفئة الثانية جي تي سعرها الرسمي الجديد مليونين 639 ألف 990 جنيه، والفئة الثالثة جي تي ريد آنتريور بسعر مليونين 649 ألف 990 جنيه.