الكشف عن أوبل موكا فيس ليفت الجديدة بهذا السعر

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روسيلسهايم - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق سيارتها Mokka الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، نظير سعر يبدأ من 26 ألف و740 يورو أي مايعادل مليون 408 ألف جنيه.

برنامج دفع موسع

وأوضحت الشركة الألمانية أنها توفر للسيارة Mokka الجديدة برنامج دفع موسع من محركات البنزين ونسخ الدفع الهجين المعتدل 48 فولت والنسخة الكهربائية. ويغطي برنامج الدفع نطاق القوة الممتد بين 100 كيلووات/136 حصان و115 كيلووات/156 حصان.

وتصل النسخة الكهربائية إلى مدى السير 403 كلم، وذلك بفضل البطارية سعة 54 كيلووات ساعة. ويتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات وآخر يدوي من 6 سرعات.

تصميم جذاب

وتأتي السيارة Mokka رباعية الأبواب الجديدة بطول 15ر4 متر، وتتألق بتصميم جذاب، لا سيما على المقدمة المعتمدة على مفهوم أوبل Vizor، والجنوط الخاصة قياس 18 بوصة، كما يتوفر للسيارة طلاء ثنائي اللون مع مقصورة داخلية باللون الأسود وخيوط حياكة متباينة.

وتعتمد السيارة في المقصورة الداخلية على مفهوم الاستدامة من خلال الاعتماد على مواد معاد تدويرها، مع قمرة قيادة رقمية قياس 10 بوصة ووظيفة دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما يبلغ قياس الشاشة اللمسية 10 بوصة، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1060 لترا من الأمتعة.

وتستند السيارة Mokka الجديدة على حزمة موسعة من الأنظمة المساعدة ومزايا الأمان، مع مصابيح تعمل بتقنية LED-Matrix ونظام متوائم للحفاظ على السرعة ومساعد الحفاظ على حارة السير.