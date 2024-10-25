سيارة SUV صينية موديل 2022 لا تتجاوز مليون 100 ألف جنيه

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كتب - محمد جمال:

يعد سوق المستعمل اليوم وجهة العديد من المقبلين على شراء سيارة مستعملة كسر زيرو بالسوق المصري، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة بأسعار السيارات الجديدة نتيجة أزمة الاستيراد.

وتعد شيري تيجو 7 برو موديل 2022 واحدة من الطرازات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات التي يبحث عنها الكثيرين من المقبلين على الشراء.

تباع شيري تيجو 7 برو موديل 2022 كسر زيرو عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري مليون 100 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري تيجو 7 برو التفصيلية بالسوق المصري:

تعتمد شيري تيجو 7 برو على محرك سعة 1500 سي سي موزعة على 4 سلندرات مع تربو لتوليد قوة 154 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة بالارتباط مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

قدمت تيجو 7 برو بطول 4.50 متر مع قاعدة عجلات 2.67 متر بجانب عرض 1.84 متر وارتفاع 1.74 متر.

شملت مواصفات الأمان القياسية في تيجو 7 برو أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التوازن أثناء القيادة على المرتفعات والمنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات وحساسات ركن خلفية مرتبطة بكاميرا بالإضافة لتنبيه السائق من الإرهاق وفرامل يد كهربائية مع خاصية الكبح الذاتي بينما حصلت الفئة الأعلى على كاميرات 360 درجة.

قدمت فئة تيجو 7 برو الأولى بشاشة للعدادات الرقمية قياس 7 بوصة وأخرى وسطية قياس 10 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث يعمل عبر نظام صوتي من 6 سماعات بجانب مفتاح ذكي ومثبت سرعة وضبط لوضعية القيادة وتحكم كهربائي في المكيف ذو الفتحات الخلفية.

شملت إضافات الفئة الثانية تكييف ثنائي المناطق وتحكم كهربائي في مقعدي السائق والراكب الأمامي وإضاءة داخلية محيطية مع سقف بانورامي وشاحن لاسلكي وحساسات خفية لفتح الشنطة كهربائياً.