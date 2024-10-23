لمالكي "هيونداي فيرنا".. متوسط أسعار فتلر الهواء موديلات 2003 حتى 2018

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

لا تزال أسعار قطع غيار السيارات بالسوق المصري مرتفعة نسبيًا خاصة خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي نتج عنه اتجاه عدد كبير من المواطنين لشراء قطع الغيار الاستيراد.

لكن قطع الغيار الاستيراد أو التي يطلق عليها قطع (خلع) لا تصلح في كل الحالات، إذ أن القطع التي من شأنها أن تهدد حياة سائق السيارة والمواطنين بالطرق يجب استبدالها بالجديد.

ويعد فلتر هواء السيارة واحدا من أبرز القطع التي يبحث عنها العديد من مالكي السيارات بمصر، إذ أنها من القطع التي تحتاج تغيير دوري مع الصيانات المنتظمة للسيارة.

ويعمل "فلتر الهواء" على عمل المحرك بشكل صحيح، فهو المسؤول عن تنقية الهواء الداخل لمحرك السيارة من أى ملوثات مثل الأتربة والغبار وحال تلفه ستلاحظ تراجع أداء المحرك وتقطيع المحرك أثناء القيادة.

ومن أبرز علامات تلفة ضعف عزم المحرك، وخروج دخان أسود من الشكمان، وتأخر تشغيل المحرك، وزيادة استهلاك الوقود.

وتعد هيونداي فيرنا واحدة من السيارات ذات الشعبية الكبيرة ولها تاريخ كبير بالشارع المصري لتواجدها بكثرة، ما يجعل مالكيها باستمرار يبحثون عن أسعار جميع قطع غيارها، ومن بين هذه القطع "فلتر الهواء" الخاص بها.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار تيل الفرامل الخاص بهيونداي فيرنا بالسوق المحلي:

فلتر هواء هيونداي فيرنا صيني 100 جنيه.

فلتر هواء هيونداي فيرنا من بوش سعره 450 جنيه.

فلترهواء أصلى هيونداى فيرنا 600 جنيه.

فلتر هواء هيونداي فيرنا كوري سعره 165 جنيه.

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