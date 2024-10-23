كيا جراند سيراتو 2020 بأقل من مليون جنيه.. تفاصيل

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

أصبحت الغالبية العظمى من المقبلين على شراء سيارة مستعملة كسر زيرو تتوجه نحو مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت، الذي يزخر بكافة الطرازات والموديلات خاصة العلامات الألمانية التي تتواجد بقوة.

ويسعي العديد من المقبلين على الشراء الحصول على سيارة تشبه حالة الزيرو بالإضافة إلى عداد كيلو متر منخفض لا يتجاوز 40 ألف كيلو متر، وأن يكون سعرها مناسب مقارنة بسعر الزيرو منها والأسعار المليونية التي نشاهدها اليوم.

وتعد كيا سيراتو 2020 التي يقدمها الصانع الكوري واحدة من السيارات التي لها شعبية كبيرة بالسوق المصري خلال السنوات الماضية، والتي يمكن شراؤها عن طريق مواقع البيع على الإنترنت بمتوسط سعري 980 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات كيا سيراتو التفصيلية بالسوق المصري:

تعتمد جراند سيراتو على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصانًا ويرتبط بناقل حركة CVT من 6 سرعات والقادر على تقليل استهلاك الوقود بشكل كبير.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

حصلت مقصورة سيراتو في جيلها الثالث على تغييرات كبيرة، بداية من المقود الدائري الجديد ومرورًا بالكونسول الوسطي المزود بشاشة نظام ترفيهي 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو ووصولًا إلى المقاعد المستوحاة من مقاعد السيارات الرياضية الخارقة.

زودت سيارات كيا جراند سيراتو ببعض المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD، و خاصية منع إدارة المحرك.

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