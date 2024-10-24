ميتسوبيشي إكسباندر متاحة للتسليم الفوري بالسعر الرسمي

كيا تاسمان 2025.. أول بيك آب جديدة في تاريخ العلامة الكورية

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

سيطرت ظاهرة "الأوفر برايس" على سوق السيارات بمصر خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل غياب العديد من الطرازات ما أدي لزيادات كبيرة بالأسعار.

وبعد انتشار ظاهرة الأوفر برايس بات العديد من المقبلين على شراء يبحث عن سيارة جديدة تباع بالسعر الرسمي، ومن ضمن هذه الطرازات ميتسوبيشي إكسباندر الجديدة التي تنتمي لفئة الـ MPV الرياضية متعددة الاستخدامات.

تتوفر ميتسوبيشي إكسباندر MPV العائلية سباعية المقاعد موديل 2024 لدى عدد من معارض وموزعي السيارات بالسوق المصري بسعر رسمي يبدأ من مليون و240 ألف جنيه للفئة الأولى ومليون و350 ألف جنيه للفئة الثانية.

تعتمد إكسباندر على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء بقوة 105 حصان وعزم 141 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات لتنطلق السيارة حتى سرعة قصوى 170 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

يبلغ طول إكسباندر 4.59 متر من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.77 متر مع عرض 1.75 متر وارتفاع بين 1.73 و1.75 متر حسب الفئة وحجم الجنط.

بينما تتسع الحقيبة الخلفية لـ495 لتر ويمكن زيادتها إلى 1630 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

تحتوي إكسباندر قياسيًا على أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي. بينما تزيد الفئة الثانية بكاميرا خلفية.

تحتوي فئة إكسباندر الأولى على تجهيزات تشمل حساسات للمطر والإضاءة الـLED خلفية والنهارية الأمامية وجنوط 16 بوصة ومفتاح ذكي مع إمكانية طي المقاعد الخلفية ومنافذ تكييف للصف الخلفي.

تشمل إضافات الفئة الثانية شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وزر لتشغيل المحرك مع منفذ كهربائي 12 فولت بالخلف بجانب إضاءة تريحيبية وعدادات مختلفة وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق وفرش قماشي مختلف ووضعية للقيادة الاقتصادية بينما تعتمد السيارة على جنوط قياس 17 بوصة.

اقرأ أيضًا:

سيارات لادا الروسية.. غائبة عن مصر بأمر الحرب رغم البريكس

أرخص سيارة جديدة لعلامة ميتسوبيشي في مصر

للمبتدئين.. سوزوكي بالينو 2020 هاتشباك لا تتجاوز 750 ألف جنيه