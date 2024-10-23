عز العرب وكيلًا حصريًا لعلامة Lynk & Co الفاخرة في مصر

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كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات عن توقيع اتفاقية لتصبح بموجب ذلك الوكيل الحصري لعلامة "Lynk & Co" التجارية في مصر.

وتعد علامة "Lynk & Co" التجارية العالمية الفاخرة الجديدة هي ثمرة التعاون بين شركتي جيلي الصينية وفولفو السويدية والممتد منذ عام 2016.

وتمثل هذه الخطوة بداية فصل جديد لمجموعة عز العرب، حيث تفتح آفاقًا جديدة للشركة من خلال تقديم علامة Lynk & Co إلى السوق المصري، وتعكس هذه الشراكة التزام كلا الطرفين بتعزيز مكانة سوق السيارات المحلي.

تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية مجموعة عز العرب للسيارات التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم خيارات متنوعة ذات جودة عالية لعملائها وخاصة وأن Lynk & Co تشتهر بدمج الجودة الأوروبية مع الابتكار الصيني.

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب، إن هذه الخطوة تأتي من عمق الشراكة الاستراتيجية مع فولفو، والتي أتاحت لنا تقديم علامة Lynk & Co المميزة إلى السوق المصري.

وأضاف عز العرب أن خبرة المجموعة الواسعة في قطاع السيارات الفاخرة تجعلنا شريكًا مثاليًا لتقديم هذه العلامة التي تجمع بين أفضل ما في التصميم الأوروبي والابتكار الصيني.

من جانبه قال المهندس أيمن غانم، المدير التنفيذي لقطاع السيارات في مجموعة عز العرب، التي تشمل جيب، ألفا روميو، دي إس، فولفو، فيراري، أستون مارتن، ولوتس ومرسيدس ومجددا Lynk & Co، إن هذه الشراكة خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤيتة عز العرب.

وشدد غانم على استعدادهم لضمان دخول سلس إلى السوق وتقديم معايير خدمة عالية للعملاء المصريين. مع خبرتنا المتراكمة في إدارة العلامات التجارية الفاخرة".

بدورها أعربت نهى المليجي المدير العام لمجموعة فولفو، عن حماسها الشديد لإطلاق Lynk & Co في مصر، قائلة: "نثق تمامًا في أن Lynk & Co ستلقى قبولاً جيدًا".

وأشارت إلى أن استراتيجية مجموعة عز العرب تستهدف وضع Lynk & Co كلاعب تنافسي في فئة السيارات الفاخرة خاصة وأنها تقدم مزيجًا فريدًا بين الأداء القوي والتصميم والتكنولوجيا الفائقة مع الدعم الذي سيتم تقديمه من انتشار صالات العرض و خدمات ما بعد البيع وفقا لمعاير عالميه لضمان أعلى تقديم أعلى مستوي وأفضل جودة.

يذكر أن Lynk & Co تتمتع بوجود قوي في عدة دول أوروبية، بما في ذلك السويد، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، وإيطاليا، وحققت العلامة مبيعات عالمية، وبلغ عدد عملائعا أكثر من 1.22 مليون بحلول نهاية أغسطس 2024.

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