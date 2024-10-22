قبل الشتاء والأمطار ..أهمية استبدال مساحات زجاج السيارة

كتب - محمود أمين:

تعتبر مساحات زجاج السيارة من العناصر الأساسية التي يجب فحصها قبل فصل الشتاء وموسم الأمطار، لضمان الرؤية الواضحة أثناء القيادة، خاصة في الظروف الجوية السيئة. ومع مرور الوقت، قد تتعرض هذه المساحات للتآكل أو التلف، مما يستدعي استبدالها بشكل دوري للحفاظ على سلامة السائق والركاب.

من أبرز العلامات التي تشير إلى ضرورة استبدال مساحات الزجاج هو ظهور آثار تلطيخ على الزجاج الأمامي. يحدث هذا عادة بسبب تشقق الشفرات المطاطية أو تآكلها، مما يؤدي إلى عدم كفاءة المساحات في إزالة الماء أو الأوساخ. يمكن للسائقين تقييم حالة المساحات بسهولة من خلال فحص الرؤية بعد استخدامها، حيث ستظهر أي عوائق أو عيوب بوضوح.

تشير المساحات التالفة أيضًا إلى انتهاء صلاحيتها من خلال الأصوات غير المألوفة التي تصدرها أثناء التشغيل. هذه الأصوات يمكن أن تكون بمثابة إنذار للسائق بضرورة استبدال المساحات لضمان أداء أفضل.

عند استبدال مساحات الزجاج، يجب على قائد السيارة اختيار الأنسب من حيث المقاس ونوع الشفرات. يتوفر في السوق أنواع مختلفة تتناسب مع مختلف طرازات السيارات، لذا من الضروري الاطلاع على المواصفات المحددة للسيارة لضمان الحصول على أفضل أداء ممكن.

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