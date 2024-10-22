هيونداي تطلق نسخة الكروس من انستر ..كهربائية صغيرة

سول (د ب أ)

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق الموديل Cross الكروس أوفر من سيارتها Inster الكهربائية الصغيرة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الموديل Cross الكروس أوفر الجديد يتألق بمظهر موديلات الطرق مثل الكسوات المطلية باللون الأسود والمصادم الخاصة وقضبان السقف.

وتظهر السيارة Inster Cross بطول 80ر3 متر وتسع 5 مقاعد وما يصل إلى 351 لترا من الأمتعة.

وعلى صعيد الدفع، ينبض بداخل السيارة محرك كهربائي بقوة 71 كيلووات/97 حصان أو 85 كيلووات/115 حصان. وتتراوح السرعة القصوى للسيارة بين140 و150 كلم/س، في حين يقع مدى السير بين 300 و350 كلم.

وتعتمد المقصورة الداخلية للسيارة على مفهوم مرن للاستعمال مع مقعد خلفي قابل للسحب، فضلا عن باقة من الأنظمة المساعدة وخصائص الأمان مثل مساعد الطريق السريع، والذي يحافظ بشكل أوتوماتيكي على المسافة مع المركبة الأمامية ويحافظ أيضا على حارة السير، إلى جانب مساعد الفرامل الاضطراري مع خاصية التعرف على المشاة وراكبي الدراجات.