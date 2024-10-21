بـ10 آلاف و400 جنيه| الاشتراك بمزاد حكومي لشراء سيارة مستعملة

القاهرة - (مصراوي):

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري، جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" السيارات التابعة لجهات حكومية.

يقام المزاد بحسب اللجنة المركزية للمبيعات المشرف على عملية البيع، في تمام 12 ظهرًا بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط والمواصفات وقيمتها 400 جنيه وتتوفر في بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج رقم 2.

كما يشترط سداد رسوم تأمين دخول المزاد وقيمتها 10.000 جنيه، وتلك الرسوم تسترد في حالة عدم رسو العطاء على أحد من المتزايدين، وتخصم من قيمة اللوط الإجمالي في حالة الرسو.

ويتاح بمزاد الاثنين المقبل سيارات ملاكي وبيك آب ونقل وفنطاس وموتوسيكل وتروسكل وجرار زراعي مقطورة، ماركات (ميتسوبيشي - مازدا - شيفرولية - مرسيدس - تويوتا - فيات - فورد - رينو - جيب - نيسان).

ويتاح أيضًا بالمزاد لوطات (دايهاتسو - GMC - كارجو - شنجان - إيسوزو - كوزاكي - نصر - داتسون - ماز - فانتوم - إيشر - بيدفورد - بيلاروسي - جاوا - ياماها - إنترناشيونال).

وشددت الهيئة على أن من يرسو عليه العطاء يجب أن يسدد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد، وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

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