بعد تنويه الأرصاد والطيران| كيف تقود السيارة وسط رياح محملة بالرمال

القاهرة - (مصراوي):

نوهت وزارة الطيران المدني والهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، أن معظم محافظات ومدن مصر ستشهد اعتبارًا من 6 صباحًا وحتى 11 من مساء الثلاثاء، نشاطًا للرياح الشمالية الشرقية والتي تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وخاصة بالأماكن المكشوفة؛ فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/ساعة.

وفي ظل الأجواء المغبرة والمحملة بالرمال ترتفع مخاطر قيادة السيارات، إذ يواجه الكثير من سائقي السيارات صعوبة في مناظرة الطرق لمسافات تسمح بتفادي الاصطدام بالسيارات الأخرى.

ويرصد التقرير التالي مجموعة من الخطوات التي ينصح باتباعها قبل وأثناء القيادة اضطراريًا في ظل رياح نشطة وخاصة على الطرق المكشوفة والصحراوية:

فحص الإطارات

احرص على أن تفحص سيارتك قبل الخروج في حال معرفتك بوجود رياح محملة بالأتربة والرمال؛ فالإطارات يجب أن تكون بحالة جيدة.

مسافة الرؤية

احرص على أن تترك مسافة لا تقل عن 300 متر من السيارة التي تسير أمامك على الطريق لرؤية واضحة.

إضاءة المصابيح

شغل "المصابيح الأمامية" و"مصابيح الضباب" حتى تسمح لقائدي المركبات الأخرى برؤيتك من مسافة بعيدة.

الفرامل المفاجئة

ينصح خبراء المرور بتفادي الاستخدام المفاجئ للفرامل في الأجواء التي تنشط فيها الرياح بقوة، لعدم التعرض لخطر الاصطدام بالسيارات الأخرى المحيطة.

غلق زجاج السيارة

احرص على غلق زجاج السيارة؛ حتى تتجنب أي عوائق أو حطام متطاير يكون أمامك على الطريق.

ماسحات الزجاج

تأكد من أن ماسحات الزجاج الأمامي والخلفي تعمل بصورة جيدة إلى جانب تفقد ماء الماسحات قبل الخروج.

التوقف عن القيادة

ينصح خبراء السلامة بالهيئة الألمانية بالتوقف إلى جانب الطريق في حال زاد معدل سرعة الرياح؛ حيث إن الاستمرار في القيادة قد يعرض السيارة إلى الانقلاب.

الهاتف المحمول

التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة في أجواء تتزايد فيها سرعة الرياح يرفع من مخاطر التعرض للحوادث.

الانشغال بغير الطريق

تحذر الإدارة العامة للمرور من الانشغال عن مراقبة الطريق أثناء القيادة.

استخدام الإشارات

يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، وذلك تفاديًا للاصطدام بالسيارات القادمة من الخلف.

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