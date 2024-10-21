لماذا ينصح خبراء بضرورة تشغيل مكيف السيارة خلال فصل الشتاء

القاهرة - (مصراوي):

نصح خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني، بتشغيل تكييف السيارة خلال فصل الشتاء مرة واحدة في الأسبوع للتخلص من الرطوبة في المقصورة.

وقالت خبراء الهيئة إن تشغيل مروحة المكيف في الشتاء يساعد على إزالة بخار المائ المتكثف على الزجاج بفعل اختلاف درجات الحرارة خارج السيارة وداخلها.

كما يساهم تشغيل التكييف لعدة مرات خلال فصل الشتاء في تفادي الروائح الكريهة التي تفاجئ الكثير من مالكي السيارات مع بدء الصيف، والتي تنتج عن تراكم البكتيريا بفتحات المكيف وعلى الفلتر.

يساعد تشغيل التكييف خلال الشتاء في منع التلف وتسرب غاز الفريون وجفاف الأنابيب الخاصة به وتراكم الأتربة والغبار عليها ما يؤدى إلى انسدادها.

وينصح خبراء الصيانات بضرورة فحص خراطيم ومواسير الفريون للتأكد من سلامتها منعا لتكون بكتيريا ضارة قد تؤثر على صحة الركاب عند تشغيل المكيف بعد فترات طويلة من التوقف عن استخدامه.

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