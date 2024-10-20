كيا إكسيد 2025 في مصر.. مواصفات وأسعار

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كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية في مصر، عن طرح موديل 2025 من سيارتها إكسيد موديل 2025 وتوافرها بالسوق المحلي أمام المقبلين على الشراء.

تتوفر كيا إكسيد كروس أوفر في السوق المصري بثلاث فئات بأسعار تبدأ من مليون و400 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و500 ألف جنيه للفئة الثانية، والأعلى تجهيزًا سعرها مليون و600 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لكيا إكسيد بالسوق المصري:

يبلغ طول كيا XCeed الكلي 3.945 مم وعرضها 1.800 مم وارتفاع 1.495 مم، مع قاعدة عجلات 2.650 مم، تبلغ السعة التخزينية الخلفية 426 لترًا وتصل إلى 1.394 لترًا بطي المقاعد الخلفية، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

تأتي كيا إكسيد 2025 الجديدة بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر بقوة 160 حصان وعزم دوران 253 نيوتن متر. كما تأتي بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش. وتتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في 9.2 ثانية مع استهلاك وقود 6 لتر تقريباً لكل 100 كم.

تتسارع إكسيد من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 9.2 ثانية مع ناقل حركة Dual Clutch Automatic بـ7 سرعات.

جميع فئات XCeed مجهزة بـ6 وسائد هوائية تتوزع بين السائق والراكب الأمامي وأخرى مدمجة بالكراسي الجانبية ووسائد ستائرية.

وتمتلك السيارة نظام مانع إدارة المحرك Engine Immobilizer، نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD كما تم تزويد السيارة بنظام التحكم في المرتفعات HAC، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM، برنامج التوازن عند المنحدرات DAC، ونظام مساعد الركن الخلفي Rear Sensor.

زودت كيا XCeed بشاشة عدادات ديجيتال بحجم 12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة مع خاصية توصيل الهاتف الذكي Apple CarPlay وAndroid Auto، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية Wireless Charger.، مكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق مع فتحات تكييف خلفية.

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