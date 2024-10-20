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بالصور.. تيجو 4 برو أحدث سيارات شيري المجمعة بمصر (أسعار ومواصفات)

12:08 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 13 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 13 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 13 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 13 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 13 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 13 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 13 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 13 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 13 صورة
    شيري تيجو 4 برو الجديدة
  • عرض 13 صورة
    شيري تيجو 4 برو
  • عرض 13 صورة
    شيري تيجو 4 برو
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كتب - محمد جمال:

تعد شيري تيجو 4 برو المنضمة حديثًا لسوق السيارات المصري، أحدث سيارة تنضم إلى قائمة التصنيع المحلي بين سيارات العلامة الصينية بمصر.

تبدأ أسعار تيجو 4 برو الرسمية من 880 ألف جنيه للفئة Comfort الأولى، والفئة Luxury الثانية 955 ألفا جنيه، والفئة Turbo الأعلى تجهيزًا مليون 30 ألف جنيه.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تبلغ أبعاد السيارة الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

السيارة مجهزة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي واندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي.

وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

كما جهزت السيارة بنظام المفتاح الذكي، فتح السيارة بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، فتحة سقف كهربائية.

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