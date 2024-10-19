فيات تيبو 2020 بـ 760 ألف جنيه.. تفاصيل

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

أصبحت الغالبية العظمى من المقبلين على شراء سيارة مستعملة كسر زيرو تتوجه نحو مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت، الذي يزخر بكافة الطرازات والموديلات خاصة العلامات الألمانية التي تتواجد بقوة.

ويسعي العديد من المقبلين على الشراء الحصول على سيارة تشبه حالة الزيرو بالإضافة إلى عداد كيلو متر منخفض لا يتجاوز 40 ألف كيلو متر، وأن يكون سعرها مناسب مقارنة بسعر الزيرو منها والأسعار المليونية التي نشاهدها اليوم.

تتاح فيات تيبو موديل 2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 760 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في السعر النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات فيات تيبو بالسوق المصري:

تعمل تيبو بمحرك سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، 152 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران. تتسارع سيارة فيات بمحركها من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 192 كم/س، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كم.

فيات تيبو تأتي بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

تقدم تيبو بـ 6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

فيات تيبو زودت بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.