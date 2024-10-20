هيونداي بايون 2022 في سوق المستعمل بهذا السعر

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

في ظل التحديات والصعوبات التي يعيشها السوق المصري، تبحث فئة من المقبلين على الشراء عن السيارات الكروس أوفر كسر زيرو التي تباع بأسعار مناسبة خوفا من حدوث أي زيادات مستقبلية.

وتعد هيونداي بايون الجديدة واحدة من بين الطرازات التي دخلت السوق المصري خلال الآونة الأخيرة وأصبح لها بصمة واضحة، ولكنها سرعان ما اختفت من قوائم الوكيل المحلي بمصر ويبحث عنها الكثيرين.

يمكن للمقبلين على الشراء اقتناء هيونداي بايون موديل 2022 كسر الزيرو من مواقع السيارات المستعملة الإلكترونيةبمتوسط سعري 850 ألف جنيه؛ ويتحكم فى السعر النهائي الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات المزودة بالسيارة.

ويمكن من خلال الموضوع التالي التعرف على المواصفات التفصيلية لهيونداي بايون:

تقدم سيارة هيونداي الجديدة في مصر بطول 4.180 مم، وعرض 1.551مم، وارتفاعها 1.500 مم، وتبلغ مساحة التخزين الخلفية (الشنطة) 411 لترًا مكعبًا.

تعتمد سيارة هيونداي على سواعد محرك 1400 سي سي بقوة 100 حصان، 134 نيوتن. متر للعزم الأقصى، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

تمتلك سيارة هيونداي مواصفات أمان قياسية تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD، ونظام الاتزان الإلكترونيESP ، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HAC ، وخاصية إيقاف السيارة عند التصادم Front Collision Avoidance.

كما يتوفر بها نظام مراقبة ضغط الإطاراتTPMS وجهاز تحذير المسافات الخلفية والأمامية، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم ECM ، وتحذير من اصطدام النقطة العمياء Blind Spot Collision Warning ، ومساعد الحفاظ على المسار Lane Keeping Assist.

مقصورة بايون تأتي، بشاشة معلومات أمام السائق قياس 10.25 بوصة، تكييف هواء اوتوماتيكي مع مزيل ضباب للزجاج الامامي، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، ونظام التعرف على الصوت، مثبت سرعة وحساس إضاءة ومطر أوتوماتيكي، ومفتاح ذكي مع إمكانية إدارة المحرك عن بُعد، وشاحن لاسلكي للهاتف.

تجهيزات السيارة تشمل إضاءة أمامية نهارية LED، وإضاءة إرشادية LED، وإشارات جانبية بالمرايات LED، وإضاءة خلفية HMSL LED، ومصابيح ضباب خلفية، وإضاءة LED للمصابيح الأمامية، وفوانيس LED خلفية، بالإضافة الى توافر بايون بألوان ثنائيةTwo-Tone Body Color للفئات الأعلى.

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