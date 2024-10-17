في أكتوبر.. أرخص 5 سيارات "أتوماتيك" زيرو بمصر

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3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على شراء سيارة جديدة بالسوق المصري عن السيارات التي تعمل بناقل حركة أتوماتيك بأسعار اقتصادية في ظل توالي الارتفاعات الكبيرة خلال الفترى الأخيرة.

ويستعرض التقرير التالي أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات تعمل بناقل حركة أتوماتيك بسوق السيارات المصري خلال شهر أكتوبر الجاري وتبدأ أسعارها من 655.000 جنيه.

بي واي دي F3

تقدم بي واي دي F3 موديل 2025 في السوق المصري بفئتين الأولى النسخة المانيوال والثانية بناقل حركة أوتوماتيك سعرها 690 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

شيري أريزو 5

تتوفر أريزو 5 الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 655.000 جنيه، والفئة الثانية بـ700.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ725.000 جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

بروتون ساجا

تتوفر السيارة بروتون ساجا الماليزية الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، ويبلغ سعرها الرسمي 660 ألف جنيه.

تعمل بروتون ساجا بمحرك 4 سلندر سعة 1332 سي سي بقوة 95 حصان وعزم 120 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

سوزوكي ديزاير

تتاح السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 أمام المستهلكين في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بناقل حركة أوتوماتيك، ويبلغ سعرها الرسمي 669.900 جنيه.

سوزوكي ديزاير مزودة بمحرك سعة 1200 سي سي بقوة 81 حصان، مع عزم 113 نيوتن متر عند 4200 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي من 5 نقلات.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 في السوق المصري من 695.400 جنيه للفئة القياسية، و726.500 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تباع بسعر رسمي يبلغ 747 ألف جنيه، بينما سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 761 ألف جنيه.

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

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