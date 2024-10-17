جيلي GX3 Pro.. أرخص سيارة "زيرو" للعلامة الصينية في مصر (أسعار ومواصفات)

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كتب - محمد جمال:

تقد جيلي GX3 PRO موديل 2025 كروس أوفر الجديدة أرخص طرازات العلامة الصينية بالسوق المصري، وتتاح أمام المقبلين على الشراء عبر فئة واحدة من التجهيزات خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتاح جيلي GX3 Pro أمام عملاء سوق السيارات المصري خلال الشهر الجاري بفئة واحدة سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لجيلي GX3 Pro الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

يبلغ طول جيلي GX3 برو 4.005 مم، وعرضها 1.760 مم، وارتفاعها 1.575 مم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.480 مم، وتقف على عجلات رياضية 16 بوصة.

مقصورة السيارة مزودة بشاشة ترفيه قياس 8 بوصات، تعمل باللمس بالإضافة إلى شاشة معلومات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، وأدوات التحكم بضغطة زر لتكييف الهواء.

بينما تشمل وسائل الأمان وسائد هوائية مزدوجة SRS ، ونظام ABS مع EBD، ومراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة استشعار ركن السيارات الخلفية، نظام التحكم في الثبات، نظام المساعدة على تحرك السيارة بالمرتفعات.

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