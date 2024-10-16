المنصور تعلن عن أسعار سيارات أوبل موديلات 2025

كتب - محمد جمال:

كشفت مجموعة المنصور للسيارات الوكيل المحلي الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، عن طرح موديلات 2025 لطرازاتها الجديدة بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري فيما لم تظهر أوبل موكا بالقائمة الرسمية.

تتراوح أسعار سيارات أوبل الجديدة فى مصر بعد طرح موديلات 2025 بين مليون 280 ألف جنيه وتصل إلى مليون 920 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي الأسعار الجديدة لسيارات أوبل موديلات 2025 المتاحة بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

كورسا

تتوفر أوبل كورسا هاتشباك الصغيرة موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات gs line وسعرها الرسمي مليون 280 ألف جنيه.

كروس لاند

تتاح كروس لاند الـSUV الرياضية موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات Topline الأعلى تجهيزًا وسعرها الرسمي مليون 350 ألف جنيه.

جراند لاند

تتوفر جراند لاند موديل 2025 الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات TL سعرها الرسمي مليون 920 ألف جنيه.