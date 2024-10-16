إعلان

المنصور تعلن عن أسعار سيارات أوبل موديلات 2025

12:05 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أوبل جراند لاند

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد جمال:

كشفت مجموعة المنصور للسيارات الوكيل المحلي الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر، عن طرح موديلات 2025 لطرازاتها الجديدة بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري فيما لم تظهر أوبل موكا بالقائمة الرسمية.

تتراوح أسعار سيارات أوبل الجديدة فى مصر بعد طرح موديلات 2025 بين مليون 280 ألف جنيه وتصل إلى مليون 920 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي الأسعار الجديدة لسيارات أوبل موديلات 2025 المتاحة بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

كورسا

أوبل كورسا

تتوفر أوبل كورسا هاتشباك الصغيرة موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات gs line وسعرها الرسمي مليون 280 ألف جنيه.

كروس لاند

أوبل كروس لاند

تتاح كروس لاند الـSUV الرياضية موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات Topline الأعلى تجهيزًا وسعرها الرسمي مليون 350 ألف جنيه.

جراند لاند

1 أوبل جراند لاند الجديدة

تتوفر جراند لاند موديل 2025 الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات TL سعرها الرسمي مليون 920 ألف جنيه.

أوبل جراند لاند موديلات 2025 السيارات الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع بعض أسعار زيوت أبيسكو للسيارات في أكتوبر.. قائمة رسمية

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)