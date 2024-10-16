"نلف 3" و "أهم 6".. لوحات مميزة جديدة للبيع بمزاد الداخلية

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

القاهرة - (مصراوي):

طرحت وزارة الداخلية، عبر موقع "لوحتك دوت كوم" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، 12 لوحة مميزة جديدة، للبيع بنظام المزاد العلني الإلكتروني.

ومن المقرر أن يغلق باب التزايد على 9 لوحات مساء يوم 16 أكتوبر الجاري، فيما يغلق باب المزاد على لوحتين يوم 17، ويستمر التزايد على اللوحة الثانية عشر حتى يوم 18 أكتوبر.

ووصل سعر لوحة "عـ يـ ن 4444" المطروحة بالمزاد الحالي ويتنافس على شرائها ثلاثة متزايدين 444.444 جنيه، بينما لوحة "قـ لـ ق 3333" وصلت إلى 530.000 جنيه ويزايد عليها 7 أشخاص.

أما اللوحة الثالثة هي "د بـ ي 1111" ويتزايد لشرائها 10 أشخاص ووصل سعرها 490.000 جنيه، فيم اللوحة الرابعة والمكونة من أرقام وحروف "مـ و 8" ويتزايد للحصول عليها أربعة أشخاص وبلغ سعرها 550.000 جنيه.

اللوحة الخامسة هي "أ مـ ن 2222" ووصل سعرها إلى 400.000 جنيه ويتنافس لشرائها ثمانية أشخاص، واللوحة السادسة هي "م م 444" وسعرها حتى الآن 660.000 جنيه ويسعى لامتلاكها أربعة أفراد.

أما اللوحة السابعة بالمزاد الجاري هي "و سـ م 1" ووصل سعرها حتى الآن 425.000 جنيه ويسعى لشرائها شخص واحد، فيما اللوحة الثامنة هي "د ج 1" ووصل سعرها 430.000 جنيه ويسعى لامتلاكها شخصين.

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