بزيادة 50 ألف جنيه.. وكيل KGM يقدم توريس 2025 بمصر

كيا تاسمان 2025.. أول بيك آب جديدة في تاريخ العلامة الكورية

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة عربيات للتجارة والتوكيلات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة KGM، عن طرح موديل 2025 من سيارتها توريس الـSUVالرياضية متعددة الاستخدامات بزيادة 50 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتوفر KGM توريس موديل 2025 بعد الزيادة بأربعة فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون 700 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها مليون 800 ألف جنيه.

أما الفئة فقد أصبحت تباع بـ 2 مليون و50 ألف جنيه، بينما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا سعرها 2 مليون 130 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية KGM توريس الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد النسخة المتوفرة في مصر من KGM على محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي، بقوة 163 حصان، عزم دوران 280 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك.

وتمتلك توريس 2024 بنظام الفرامل الذاتي في حالات الطوارئ، ورصد النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، والتنبيه عند مغادرة المسار، والوسائد والستائر الهوائية، نظام تثبيت السرعة التكيفي، مراقبة ضغط الإطارات ، والاضاءة التلقائية.

تشمل تجهيزات مقصورة توريس نظام ترفيه مكون من شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة للتحكم في المناخ ومجموعة عدادات رقمية.

اقرأ أيضًا:

ثبات أسعار سيارات ستروين بمصر للشهر السابع.. وغياب أرخص طرازاتها

بعد قرار الحكومة الأخير| 5 سيارات يمكن لذوي الهمم استيرادها؟

فولكس فاجن تطلق سيارتها Tayron الجديدة في الأسواق.. أسعار ومواصفات