في أكتوبر.. تعرف على سعر أرخص سيارة أوروبية بمصر

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

تعد رينو تاليانت 2024 السيدان العائلية أرخص سيارة جديدة ضمن طرازات علامة رينو الفرنسية بالسوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتوفر رينو تاليانت موديل 2024 الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 799 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 899 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رینو تالیانت الجديدة التفصيلية بالسوق المصري:

زودت رینو تالیانت بمحرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

يبلغ طول تالیانت السيدان 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، قاعدة عجلات بطول 2649 مم.

تتوفر رينو تالیانت في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

تأتي تالیانت بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

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