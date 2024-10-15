فولكس فاجن تطلق سيارتها Tayron الجديدة في الأسواق.. أسعار ومواصفات

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فولفسبورج - (د ب أ):

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عملاق صناعة السيارات الفاخرة، عن سيارتها تايرون "Tayron" الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الكبيرة.

ووفقًا للمعلن من الشركة الألمانية فإن "Tayron" الجديدة ستباع في أسواق دول الاتحاد الأوروبي بأسعار رسمية تبدأ من 45 ألف يورو (مليونين و382 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة أن سيارتها Tayron الجديدة تأتي بطول 4.770 ملم وعرض 1.852 ملم وارتفاع 1.660 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.791 ملم، ما يؤهلها لتوفير أماكن جلوس لسبعة أشخاص.

كما تتمتع السيارة بملامح مفتولة العضلات على غطاء حيز المحرك المرتفع، بالإضافة إلى التصميم المميز للكشافات العاملة بتقنية LED، والتي تتوفر ضمن باقة التجهيزات الاختيارية بتقنية ماتريكس، فضلا عن مصابيح خلفية تعمل بتقنية LED.

وتوفر المقصورة الداخلية قمرة رقمية، مع شاشات ضخمة وميزة التحكم بالأوامر الصوتية، فضلا عن حليات مصنوعة من مواد عالية الجودة مثل الأخشاب الفاخرة على لوحة القيادة وكسوة الأبواب.

وتتمتع المقصورة الداخلية برحابة كبيرة، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 2.090 لترًا.

وعلى صعيد الدفع، يتوفر للسيارة برنامج دفع موسع يضم محركات بنزين وديزل ونسخ الدفع الهجين المعتدل والهجين PLUG-IN، وذلك لتغطية نطاق قوة يمتد من 110 كيلووات/150 حصان إلى 200 كيلووات/272 حصان. وتصل السيارة الهجين إلى مدى السير 100 كلم، بفضل البطارية سعة 19.7 كيلووات ساعة.

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