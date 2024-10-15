بوجاتي Tourbillon الخارقة تصل أسواق الشرق الأوسط رسميًا.. صور

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الدوحة - (د ب أ):

قدمت شركة بوجاتي الفرنسية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات السوبر رياضية، طرازها الخارق الأحدث المعروف باسم توربيلون "Tourbillon" في أسواق الشرق الأوسط.

تتميز سيارة "Tourbillon" بكونها تستمر بحمل إرث بوجاتي العريق القائم على توفير مستويات لا عالية من الأداء والحرفية، ما يعزز موقعها الرائد دوليا للسيارات الفخمة.

ويعد الشرق الأوسط سوقا أساسيا بالنسبة لبوجاتي؛ حيث وجدت السيارات الخارقة مقرا لها لدى بعض أبرز جامعي وعشّاق السيارات في العالم.

ولقد أصبحت الآن هذه المنطقة، المعروفة بتقديرها لعناصر الفخامة والابتكار والتميّز في عالم السيارات، موطنا لابتكار بوجاتي الأحدث، ألا وهو Tourbillon.

قمة الأداء العالي

يحوي قلب Tourbillon عملا هندسيا متطورا جدا، وهو يتمثّل بمحرك V16 حديث سعة 8.3 لتر رباعي الشواحن التوربينية، ويولّد طاقة هائلة تبلغ 1,800 حصان.

وبالتالي، فإن هذه السيارة الخارقة تشكّل مصدر قوّة يُمكِن الاعتماد عليه كلّيا؛ إذ يتيح مستويات لا تُنافَس من التسارع وكذلك الأمر فيما يتعلّق بسرعة القيادة.

ضمن هذا السياق، تتمتّع بوجاتي Tourbillon بسرعة قصوى تبلغ 445 كلم/س، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الإنتاجية في العالم.

كما يُعدّ التسارع مبهرا أيضا بشكل مماثل؛ إذ تستطيع السيارة Tourbillon الانطلاق من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 2.0 ثانية تقريبا.

ويتعزّز أداء Tourbillon بفضل التصميم الإيروديناميكي المتقدّم، والذي جرى تطويره لتعزيز الدفق الهوائي للحدّ الأقصى. فكل تفصيلة، بدءً من الناشرة الهوائية الأمامية وصولا للجناح الخلفي، قد تم ابتكاره لتقليل مستويات السحب وزيادة القوّة السُفلية الضاغطة، ما يمنح السيارة مستويات استثنائية من السيطرة حتى أثناء القيادة بسرعات عالية.

أما نظام التعليق التكيُّفي، والمقترن مع تقنية بوجاتي للدفع بجميع العجلات، فيوفر مستويات فائقة من الجر والراحة، الأمر الذي يضمن الاستمتاع بتجربة قيادة ناعمة وشيّقة.

إرث من التصميم الأيقوني

يُعدّ شكل Tourbillon الخارجي مزيجا خلّابا بين إرث بوجاتي الغني واللمسات الجمالية العصرية. ولقد تم استلهام تصميم Tourbillon من طرازات بوجاتي الأيقونية مثل Type 57SC Atlantic وType 41 Royale، وهي بالتالي تتمتّع بأناقة لا تتأثّر بالزمن، بينما تجسّد سعي العلامة التجارية المستمر للكمال.

وتم صنع هيكل Tourbillon من ألياف الكربون خفيفة الوزن، بحيث تخفّض الوزن الإجمالي للسيارة وتحسّن أداءها أكثر. أما الانحاء الحصري بشكل حرف C، الذي يعبر عند جوانب السيارة، فهو لا يشكّل سِمة تصميمية فحسب، بل يُعدّ أيضا عنصرا عمليا يساعد في إدارة الدفق الهوائي.

وفي الخلف، هناك جناح قابل للطي يتكيّف أوتوماتيكيا لتوفير قوّة سُفلية ضاغطة إضافية عند الحاجة. أما بالنسبة لمقدِّمة Tourbillon فتسيطر عليها أضواء LED الأمامية الانسيابية، التي تتناغم بسلاسة مع معالم السيارة الإيروديناميكية.

مقصورة داخلية فاخرة

توفر Tourbillon في الداخل مستويات من الفخامة والحِرَفية، التي تتلاءم مع اسم بوجاتي العريق. ولقد جرى تصميم المقصورة مع السائق في البال؛ حيث تتضمّن كسوة جلدية مطرَّزة يدويا، وزخارف من الألومنيوم المصقول، وتجهيزات راقية من ألياف الكربون. وتم ابتكار كل عنصر بدقّة وعناية متناهية لتعزيز تجربة القيادة وفي الوقت ذاته توفير راحة لا تُضاهى.

وتحوي قمرة القيادة المتمحورة حول السائق لوحة عدّادات رقمية بالكامل يُمكِن تخصيصها لعرض بيانات الأداء في الوقت الفعلي، شاملة السرعة والطاقة المولَّدة وكيفية توزيع العزم.

الابتكار الهندسي بأفضل حُلة

تعد السيارة Tourbillon شهادة على التزام بوجاتي بالابتكار والتميّز في مجال هندسة السيارات. وتُعتبَر الخصائص الإيروديناميكية المتقدِّمة للسيارة وموادها خفيفة الوزن نتيجة سنوات من الأبحاث والتطوير، وهي تدفع حدود ما يُمكِن القيام به في سيارة خارقة إنتاجية.

ولقد استفاد مهندسو بوجاتي للحدّ الأقصى من منصّة متطوّرة لمركّب الكربون يوفر توازنا مثاليا بين القوّة وخفّة الوزن. هذا الأمر، مجتمِعا مع نظام التعليق المتطوّر في السيارة وتقنية الدفع بجميع العجلات، يضمن توفير السيارة Tourbillon لتجربة قيادة لا تُضاهى، بغضّ النظر عن الظروف، التي تشهدها الطرقات.

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