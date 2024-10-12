توقعات بتراجع كبير لأسعار السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة

كتب - محمد جمال:

كشف تقرير مجموعة "جولدمان ساكس" بأن التقدم التكنولوجي الذي مكّن صانعي بطاريات السيارات الكهربائية لزيادة كثافة الطاقة، إلى جانب انخفاض أسعار المعادن الخضراء سيدفع أسعار البطاريات للتراجع بشكل كبير أكثر من المتوقع.

وانخفض متوسط أسعار البطاريات العالمية من 153 دولاراً لكل كيلوواط/ساعة في عام 2022 إلى 149 دولاراً في عام 2023، ويُتوقع أن تتراجع إلى 111 دولاراً بنهاية العام الجاري.

وبحسب "جولدمان ساكس" توقع الباحثون هبوط الأسعار إلى حوالي 80 دولاراً/كيلوواط مطلع عام 2026، مما يعني انخفاضاً يقارب 50% مقارنة بعام 2023، وهو مستوى كبير ويجعل إمكانية اقتناء سيارة كهربائية أمر سهل عكس ما كان عليه الوضع سابقًا

قال يكيل بهانداري، الرئيس المشارك لقسم أبحاث الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "جولدمان ساكس"، إن هناك عاملين رئيسيين وراء هذا التراجع، الأول هو الابتكار التكنولوجي، حيث نشهد إطلاق العديد من المنتجات الجديدة التي تتميز بكثافة طاقة أعلى بنسبة 30% وتكلفة أقل.

بينما يكمن العامل الثاني في التراجع المستمر بأسعار معادن البطاريات، بما في ذلك الليثيوم والكوبالت، حيث تشكل تلك المعادن ما يقرب من 60% من تكلفة البطاريات.

وبحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية فإن بطاريات السيارات الكهربائية تمثل ما بين 30% إلى 40% من التكلفة الإجمالية للسيارة الكهربائية.

وتعتمد النسبة السابقة بشكل كبير على نوع البطارية والتقنيات المستخدمة في تصنيعها، بالإضافة إلى أسعار المواد الخام مثل الليثيوم والكوبالت، إذ تمثل تكاليف هذه المواد نسبة كبيرة من إجمالي تكلفة البطاريات، ومع التغيرات في أسعار المعادن الخضراء، يمكن أن تنخفض هذه النسبة في المستقبل القريب.

أوضح بهانداري أنه مع توقعات التراجع السريع في أسعار البطاريات وبافتراض استمرار الارتفاع النسبي في أسعار النفط، نجد أنه في أسواق مثل الولايات المتحدة، ستتساوى تكلفة ملكية السيارات الكهربائية مع تكلفة سيارات البنزين بدءً من 2026، متوقعاً عودة قوية للطلب في عام 2026 ، وأن يكون عام 2026 بداية مرحلة تبني واسع النطاق يقوده المستهلك للسيارات الكهربائية.