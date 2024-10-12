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حملة استدعاء لسيارات أوبل إنسيجنيا في مصر

12:57 م السبت 12 أكتوبر 2024

أوبل إنسيجنيا

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كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصري لسيارات أوبل في مصر، وشركة ستلاينتس بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، إطلاق حملة استدعاء وفحص مجاني تشمل سيارات أوبل إنسيجنيا من موديلات 2018 و2019 و2020.

تهدف الحملة التي أطلقتها الشركتين إلى تحديث برنامج وحدة التحكم في نظام مانع انزلاق العجلات (ESC) لضمان كفاءة وسلامة النظام.

تأتي هذه الحملة ضمن التزام الشركتين بضمان جودة وسلامة المركبات، استجابة لتوجيهات جهاز حماية المستهلك، وتشمل الحملة دعوة مالكي هذه الطرازات إلى التواصل مع الشركة أو التوجه إلى أقرب مركز خدمة معتمد لإجراء الفحص والتحديث المطلوبين دون الحاجة إلى حجز مسبق.

ودعت المنصور للسيارات في بيان لها بالتواصل عبر الخط الساخن لشركة المنصور للسيارات على الرقم 16424 لتحديث بياناتهم والتحقق من شمول أرقام الشاسيه لسياراتهم في حملة الاستدعاء.

وأكدت لأي شكاوى أو مخالفات يمكن للمستهلكين الاتصال بجهاز حماية المستهلك على الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي، أو تقديم شكوى إلكترونيًا عبر الرابط المخصص لذلك.

أوبل انسيجنيا

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