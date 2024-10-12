"لو هتشتري نيسان سنترا".. كاش باك 20 ألف جنيه لمدة 20 يومًا فقط

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كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة نيسان مصر، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية بالسوق المصري، عن تقديم عرض بقيمة 20 ألف جنيه "كاش باك" وتخفيض 20% على أعمال الصيانات وقطع الغيار للمقبلين على شراء نيسان سنترا الجديدة بالسوق المحلي لمدة 20 يومًا فقط.

جاء إعلان شركة نيسان مصر عبر منشور لها على صحفتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، ويأتي هذا العرض احتفالًا بمناسبة مرور 20 عامًا على تواجد نيسان موتور في مصر.

تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2025 السيدان العائلية بعد التخفيض، عبر فئتين من التجهيزات داخل سوق السيارات المصري، وجاءت الأسعار كالتالي:

- الفئة الأولى «Base» بسعر 950 ألفًا.

- الفئة الثانية «Upper» بسعر مليون و50 ألفًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لنيسان سنترا الجديدة بالسوق المصري:

تتوفر نيسان سنترا بمحرك 4 سلندر ذو تنفس طبيعي للهواء سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

يبلغ طول نيسان سنترا الإجمالي 4.61 متر وقاعدة عجلاتها 2.70 متر مع عرض 1.76 متر وارتفاع كلي 1.49 متر.

حصلت سنترا قياسيا على أنظمة ABS وEBD ودعم الفرامل BA ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

تقدم أولى فئات سنترا بتحكم يدي في التكييف وفتحات تهوية خلفية ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم تشغيل الاسطوانات مع منفذ AUX ومصابيح LED خلفية وجنوط حديدية قياس 16 بوصة.

كما يتوفر بها إضاءة نهارية LED وتكييف ثنئي المناطق وبلوتوث ومفتاح ذكي وتطعيمات من الكروم للعدادات وجنوط رياضية، وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وكاميرا خلفية.

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