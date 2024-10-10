20 صورة.. الظهور الأول للسيارة شاومي SU7 الكهربائية في مصر

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمود أمين:

تصوير - محمد معروف:

ظهرت السيارة شاومي SU7 سيدان الكهربائية على هامش فعاليات النسخة الأولى من "قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية" والمقامة حاليًا بمركز مصر للمؤتمرات وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا الظهور الأول لسيارة شاومي بمصر، ذلك بعد أن تم الكشفت عنها في شهر أبريل الماضي بحدث خاص بالصين، وهو الحدث الذي شهد تسجيل طلبات شراء تجاوزت 80 ألفًا في أقل من 24 ساعة.

وتسعى شاومي من خلال سيارتها Xiaomi SU7 الجديدة أن تنافس عددًا من الطرازات الكهربائية الرائدة عالميًا وفي مقدمتها السيارة Model 3 التي تقدمها تسلا الأمريكية.

وأعلنت الشركة الصينية أن عمليات تجميع SU7 تتم بالتعاون بين شاومي وشركة BAIC Off-road Vehicle Co، وهي تابعة لشركة BAIC وذلك داخل مصنع شاومي الجديد في بكين.

وبحسب الشركة الصينية فإن الطاقة الإنتاجية لمصنعها في بكين تصل إلى 150 ألف وحدة سنويا في المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يتضاعف ذلك العدد ليصل إلى 300 ألف سيارة في المرحلة الثانية.

تعتمد Xiaomi SU7 على نظام دفع رباعي ومحركات مزدوجة بقوة مجمعة 495 كيلو واط (663 حصان)، وبفضل بطارية Qilin بقدرة 101 كيلوواط في الساعة من CATL، يبلغ نطاق CLTC للسيارة 800 كيلومترًا.

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