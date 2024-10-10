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20 صورة.. الظهور الأول للسيارة شاومي SU7 الكهربائية في مصر

09:29 م الخميس 10 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    شاشة تحكم شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    مقاعد شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    شاشات عرض للمقاعد الخلفية في شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    مؤخرة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    مقدمة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    باب شنطة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    أضواء شاومي SU7 الكهربائية الأمامية
  • عرض 20 صورة
    مقصورة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    خطوط شاومي SU7 الكهربائية الجانبية
  • عرض 20 صورة
    مؤخرة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    مقدمة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    سيارة شاومي SU7 خلال تصنيعها
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 في قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    السيارة شاومي SU7 الكهربائية في مصر
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 الكهربائية في مصر
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسيارة شاومي SUV في مصر
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كتب - محمود أمين:

تصوير - محمد معروف:

ظهرت السيارة شاومي SU7 سيدان الكهربائية على هامش فعاليات النسخة الأولى من "قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية" والمقامة حاليًا بمركز مصر للمؤتمرات وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا الظهور الأول لسيارة شاومي بمصر، ذلك بعد أن تم الكشفت عنها في شهر أبريل الماضي بحدث خاص بالصين، وهو الحدث الذي شهد تسجيل طلبات شراء تجاوزت 80 ألفًا في أقل من 24 ساعة.

أول ظهور للسيارة شاومي SUV في مصر

وتسعى شاومي من خلال سيارتها Xiaomi SU7 الجديدة أن تنافس عددًا من الطرازات الكهربائية الرائدة عالميًا وفي مقدمتها السيارة Model 3 التي تقدمها تسلا الأمريكية.

وأعلنت الشركة الصينية أن عمليات تجميع SU7 تتم بالتعاون بين شاومي وشركة BAIC Off-road Vehicle Co، وهي تابعة لشركة BAIC وذلك داخل مصنع شاومي الجديد في بكين.

شاومي SU7 الكهربائية في مصر

وبحسب الشركة الصينية فإن الطاقة الإنتاجية لمصنعها في بكين تصل إلى 150 ألف وحدة سنويا في المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يتضاعف ذلك العدد ليصل إلى 300 ألف سيارة في المرحلة الثانية.

تعتمد Xiaomi SU7 على نظام دفع رباعي ومحركات مزدوجة بقوة مجمعة 495 كيلو واط (663 حصان)، وبفضل بطارية Qilin بقدرة 101 كيلوواط في الساعة من CATL، يبلغ نطاق CLTC للسيارة 800 كيلومترًا.

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شاومي SU7 الكهربائية السيارات الكهربائية قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية
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